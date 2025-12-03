Популярное
Роскомнадзор подтвердил блокировку Roblox

О том, что платформа недоступна в России, пользователи начали сообщать утром 3 декабря 2025 года.

Фото Unsplash
Фото Unsplash
  • В пресс-службе Роскомнадзора заявили, что заблокировали сервис из-за «распространения материалов экстремисткой направленности и пропаганды ЛГБТ-тематики*», передаёт «Интерфакс».
  • О проблемах с доступом к Roblox российские пользователи начали сообщать около 11:00 мск 3 декабря 2025 года. Некоторые отмечали, что платформа не загружается с российских IP-адресов.
  • Накануне в Роскомнадзоре сообщили, что выявили в Roblox «запрещённый» и «неподобающий» для детей контент. Блокировку сервиса также обсуждали в Госдуме.
Полина Лааксо
Офтоп
Восьмилетняя стриптизёрша в логове педофилов: журналист The Guardian неделю играла в Roblox с родительским контролем, но не избежала травли, домогательств и «смерти»

Через день после публикации генпрокурор Техаса рассказал, что будет судиться с разработчиком платформы.

Источник здесь и далее: The Guardian

*Верховный суд признал экстремистским «международное общественное движение ЛГБТ» и запретил его деятельность в России. Что конкретно подразумевают под «движением» и считают «экстремизмом» — не уточняется.

#новости #roblox #роскомнадзор

