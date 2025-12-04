РКН обновил настройки средств противодействия угрозам для ужесточения борьбы с VPN — РБК

Регулятор «начал блокировать» ещё три протокола — SOCKS5, VLESS И L2TP.Источник фото: «Интерфакс»О том, что Роскомнадзор (РКН) обновил настройки технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), сообщили источники РБК на рынке телекома и информационной безопасности и подтвердили отраслевые эксперты.Выбор на SOCKS5, VLESS И L2TP пал потому, что именно их «стали массово использовать для доступа к запрещённым ресурсам в последние месяцы». Жалобы на сбои в работе сервисов, которые работают с этими протоколами, участились в конце ноября 2025 года.По словам телеком-эксперта Алексея Учакина, VLESS был «одним из последних относительно стабильно работающих протоколов, который не удавалось обнаружить и заблокировать» через ТСПУ. Ведомство научилось выявлять его «по косвенным признакам — например, когда трафик идёт с зарубежных IP-адресов или когда доменное имя не совпадает с источником данных», объяснил специалист по информбезопасности Лука Сафонов.В РКН сказали, что «последовательно обеспечивают развитие систем безопасности функционирования сети интернет и сети связи общего пользования на территории России». А «развитие» направлено «на защиту от технологических и информационных угроз».Таня БоброваПраво31 июляПутин подписал закон о штрафах за «умышленный» поиск «экстремистских материалов» и рекламу VPN Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года за исключением некоторых положений.#новости