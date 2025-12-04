Популярное
Таня Боброва
Сервисы

Proton представил Proton Sheets — аналог «Google Таблиц»

Сервис поддерживает совместное редактирование и сквозное шифрование.

Источник: Proton
  • Proton Sheets добавили в облачное хранилище Proton Drive, рассказала компания. Пользоваться электронными таблицами бесплатно могут все, у кого есть аккаунт в Proton Drive.
  • Сервис использует сквозное шифрование — по словам компании, никто, в том числе она, не сможет получить доступ к таблице и информации в ней. Proton Sheets также поддерживает формулы, импорт файлов CSV и XLS и совместное редактирование.
  • The Verge отмечает, что внешне Proton Sheets похож на Microsoft Excel или «Google Таблицы»: у сервиса такая же белая сетка, расположение панели инструментов и другие элементы интерфейса. В компании пояснили, что сделали похожий дизайн намеренно, чтобы пользователи быстрее адаптировались.
  • В экосистему Proton также входят почтовый сервис, менеджер паролей, онлайн-редактор документов Proton Docs, чат-бот Lumo и другие сервисы.

#новости #proton

