Proton представил Proton Sheets — аналог «Google Таблиц»

Сервис поддерживает совместное редактирование и сквозное шифрование.Источник: Proton Proton Sheets добавили в облачное хранилище Proton Drive, рассказала компания. Пользоваться электронными таблицами бесплатно могут все, у кого есть аккаунт в Proton Drive.Сервис использует сквозное шифрование — по словам компании, никто, в том числе она, не сможет получить доступ к таблице и информации в ней. Proton Sheets также поддерживает формулы, импорт файлов CSV и XLS и совместное редактирование.The Verge отмечает, что внешне Proton Sheets похож на Microsoft Excel или «Google Таблицы»: у сервиса такая же белая сетка, расположение панели инструментов и другие элементы интерфейса. В компании пояснили, что сделали похожий дизайн намеренно, чтобы пользователи быстрее адаптировались.В экосистему Proton также входят почтовый сервис, менеджер паролей, онлайн-редактор документов Proton Docs, чат-бот Lumo и другие сервисы.#новости #proton