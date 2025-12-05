Phreeli запустила в США «анонимного» оператора связи, которому «нечего передать ФБР» — для регистрации нужен только почтовый индекс

Глава компании Николас Меррилл десять лет боролся с ФБР за право не выдавать данные пользователей, когда владел другим оператором в 2010-х.Источник: WiredАмериканский мобильный оператор Phreeli заявляет, что для регистрации нужно ввести почтовый индекс и данные для оплаты. Указывать настоящее имя необязательно.Оплатить услуги можно в том числе криптовалютами, например, Monero или Zcash. Стартап внедрил систему шифрования Double‑Blind Armadillo, которая отделяет факт оплаты от сетевой активности. При оплате картой система сохранит данные отдельно от деталей аккаунта, заявляет компания.При желании можно указать e‑mail, чтобы восстановить аккаунт. Адрес для доставки SIM-карты компания обещает удалять после выполнения заказа.Стартап делает упор на конфиденциальности — при запросе ФБР он просто не сможет помочь, потому что у него не будет никаких данных, пишет Wired.Phreeli работает как виртуальный оператор, используя инфраструктуру другого сотового оператора. Есть помесячные тарифы за $25–35 и индивидуальные пакеты, например с оплатой за каждые 5 ГБ.Компанию основал Николас Меррилл. Он запустил провайдера Calyx Internet Access в Нью-Йорке в 1990-х, предоставляя услуги в том числе корпоративным клиентам Mitsubishi и IKEA.В 2004 году ФБР потребовало от него выдать «широкий набор данных» по одному из клиентов в связи с расследованием теракта 11 сентября 2001 года. Меррилл отказался. В интервью Wired он рассказал, что знал человека лично и был в нём уверен.Меррилл вместе с Американским союзом защиты гражданских свобод десять лет судился с Министерством юстиции, пытаясь отменить практику Писем национальной безопасности (NSL) от ФБР — получившие их операторы обязаны выдать данные и не могут разглашать, что такой запрос вообще был получен. Верховный суд отменил некоторые антиконституционные пункты, но не практику NSL.#новости