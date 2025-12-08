Сбой у Max: пользователи не могут войти в профиль, отправлять сообщения и совершать звонки

В самом сервисе говорят, что всё работает «штатно».Скриншот vc.ruЗа последний час количество жалоб составило около 1000, за сутки — 1382, свидетельствуют данные Downdetector.Проблемы начались примерно в 9:15 по мск. Больше всего жалоб на работу Max пришлись на Калмыкию, Курскую, Новосибирскую, Тюменскую области и Алтай.Пользователи жалуются, что не могут войти в профиль, отправлять сообщения, прослушивать голосовые и совершать звонки. В пресс-службе Max сообщили Frank Media, что сервис «работает в штатном режиме». А vc.ru сообщили, что сбой уже устранили.#новости