Евгения Евсеева
Сервисы

Сбой у Max: пользователи не могут войти в профиль, отправлять сообщения и совершать звонки

В самом сервисе говорят, что всё работает «штатно».

Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • За последний час количество жалоб составило около 1000, за сутки — 1382, свидетельствуют данные Downdetector.
  • Проблемы начались примерно в 9:15 по мск. Больше всего жалоб на работу Max пришлись на Калмыкию, Курскую, Новосибирскую, Тюменскую области и Алтай.
  • Пользователи жалуются, что не могут войти в профиль, отправлять сообщения, прослушивать голосовые и совершать звонки. В пресс-службе Max сообщили Frank Media, что сервис «работает в штатном режиме». А vc.ru сообщили, что сбой уже устранили.

#новости

178 комментариев