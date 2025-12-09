Популярное
Евгения Евсеева
Сервисы

«Сбер» добавил в приложение для Android бесконтактную оплату через Bluetooth

Для владельцев смартфонов без NFC-модуля и тех, у кого нет карт от «Мира».

Источник: «Сбер»
  • Об этом объявил сам банк в своём официальном Telegram-канале. Функция работает на любых Android-смартфонах — даже без NFC-модуля.
  • Чтобы она заработала, нужно разрешить сервису доступ к Bluetooth. Для оплаты необходимо открыть приложение, поднести телефон к терминалу и подтвердить операцию.
  • Сервис совместим с биометрическими терминалами «Сбера» — работает ли он на других устройствах, неизвестно. Он поддерживает карты «Мир», Visa и Mastercard.
  • В августе 2025 года «Сбер» добавил в приложение бесконтактную оплату по Bluetooth для iPhone.

#новости #сбер

