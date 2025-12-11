Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Крипто
Маркетплейсы
Карьера
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Ася Карпова
Сервисы

«2ГИС» запустил ИИ-помощника для ответов на вопросы пользователей о заведениях

В будущем планируют добавить функцию записи на услуги.

Источник здесь и далее: «2ГИС»
  • В сервис добавили ИИ-ассистента, который отвечает на вопросы об организациях. Например, может подсказать часы работы, цены входных билетов, детали заселения в отелях, меню в ресторанах и кафе.
  • Чтобы перейти в чат с ИИ-помощником, нужно выбрать раздел «Вопросы» в карточке заведения или места — в том числе парка или достопримечательности. Там также есть подборка готовых ответов на популярные запросы.
«2ГИС» запустил ИИ-помощника для ответов на вопросы пользователей о заведениях
  • Обновления доступны на сайте и в приложении на iOS и Android.
  • Компания планирует, что в будущем виртуальный помощник сможет записывать пользователей в автосервис или салоны красоты, а также искать вакансии и уточнять стоимость недвижимости внутри 2ГИС.

#новости

4
1
18 комментариев