«2ГИС» запустил ИИ-помощника для ответов на вопросы пользователей о заведениях

В будущем планируют добавить функцию записи на услуги.Источник здесь и далее: «2ГИС»В сервис добавили ИИ-ассистента, который отвечает на вопросы об организациях. Например, может подсказать часы работы, цены входных билетов, детали заселения в отелях, меню в ресторанах и кафе.Чтобы перейти в чат с ИИ-помощником, нужно выбрать раздел «Вопросы» в карточке заведения или места — в том числе парка или достопримечательности. Там также есть подборка готовых ответов на популярные запросы.Обновления доступны на сайте и в приложении на iOS и Android.Компания планирует, что в будущем виртуальный помощник сможет записывать пользователей в автосервис или салоны красоты, а также искать вакансии и уточнять стоимость недвижимости внутри 2ГИС.#новости