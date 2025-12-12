«Google Переводчик» начал тестировать функцию перевода речи в реальном времени

Функция доступна некоторым пользователям Android в США, Индии и Мексике.Источник: GoogleИнструмент сохраняет интонацию и темп речи — это должно помочь пользователям «Google Переводчика» лучше следить за разговором и понимать, кто именно из собеседников говорит, пишет TechCrunch.Функция поддерживает более 70 языков и работает с «любыми» наушниками. Она уже доступна некоторым пользователям Android в США, Индии и Мексике. В 2026 году она появится на iOS, а список стран расширится, отмечает издание.Кроме того, в «Google Переводчике» появились расширенные возможности на базе Gemini, которые обеспечивают «более точный и естественный» перевод и позволяют лучше понимать сленг, идиомы и локальные выражения. Gemini учитывает контекст, чтобы передать «реальный» смысл выражения, а не просто его дословный перевод.Функция изучения языков с помощью «Google Переводчика» заработала в 20 новых странах, включая Германию и Индию. Впервые её бета-версию запустили в октябре 2025 года.#новости #google