Таня Боброва
Сервисы

«Google Переводчик» добавил бета-версию функции для изучения языков в стиле Duolingo

Приложение сгенерирует персонализированные задания на восприятие речи на слух и говорение.

Источник: Google / The Verge
  • Бета-версия функции для изучения языков будет доступна в приложении «Google Переводчик» на iOS и Android, рассказала Google. Согласно справке, России среди доступных стран нет.
  • Для запуска функции нужно нажать «Практика» (значок шапки) и указать язык по умолчанию и язык для практики, а также уровень подготовки и цели. Приложение подберёт персонализированные задания на аудирование и говорение.
  • Пользователи могут отслеживать свою статистику и при необходимости корректировать сложность заданий.
  • На старте функция доступна для англоговорящих пользователей, изучающих испанский и французский, а также пользователей, говорящих на испанском, французском и португальском, которые хотят попрактиковать английский.
  • TechCrunch и The Verge отмечают сходство сервиса с Duolingo.
Источник: Google
  • О функции в начале августа 2025 года рассказывало Android Authority, которое смогло протестировать её. О сроках запуска сервиса издание не сообщало, но предполагало, что функция в итоге станет платной.

#новости #google

