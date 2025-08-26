«Google Переводчик» добавил бета-версию функции для изучения языков в стиле Duolingo

Приложение сгенерирует персонализированные задания на восприятие речи на слух и говорение.Источник: Google / The VergeБета-версия функции для изучения языков будет доступна в приложении «Google Переводчик» на iOS и Android, рассказала Google. Согласно справке, России среди доступных стран нет.Для запуска функции нужно нажать «Практика» (значок шапки) и указать язык по умолчанию и язык для практики, а также уровень подготовки и цели. Приложение подберёт персонализированные задания на аудирование и говорение.Пользователи могут отслеживать свою статистику и при необходимости корректировать сложность заданий.На старте функция доступна для англоговорящих пользователей, изучающих испанский и французский, а также пользователей, говорящих на испанском, французском и португальском, которые хотят попрактиковать английский.TechCrunch и The Verge отмечают сходство сервиса с Duolingo.Источник: GoogleО функции в начале августа 2025 года рассказывало Android Authority, которое смогло протестировать её. О сроках запуска сервиса издание не сообщало, но предполагало, что функция в итоге станет платной.#новости #google