Платёжный сервис PayPal подал заявку на получение банковской лицензии в США

Банк зарегистрируют в штате Юта.Источник: BloombergPayPal подал документы для создания промышленной кредитной компании (indistrial loan company) в Федеральную корпорацию по страхованию депозитов (FDIC) и Департамент финансовых институтов штата Юта, пишет Reuters.Компания намерена создать собственный банк и стремится воспользоваться «благоприятной» регуляторной средой при администрации президента США Дональда Трампа, отмечает издание. С момента его вступления в должность наблюдается всплеск заявок на получение банковских лицензий.Финтехам и криптокомпаниям нужна банковская лицензия для расширения бизнеса. В случае одобрения заявки PayPal сможет улучшить кредитные предложения для малого бизнеса в США и снизить зависимость от сторонних партнёров, подчёркивает Reuters.В декабре 2025 года Управление контролёра денежного обращения (ОСС) предоставило предварительное одобрение крупным криптокомпаниям, включая Ripple и Circle, для создания национальных трастовых банков. Этот шаг ещё глубже интегрирует цифровые активы в банковскую систему, отмечает издание.#новости #paypal