Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Разработка
Путешествия
Крипто
Маркетплейсы
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Ася Карпова
Сервисы

Бесплатное расширение Urban VPN передавало маркетинговым агентствам данные из переписок с чат-ботами 8 млн пользователей

На это обратили внимание специалисты по кибербезопасности — информация есть в пользовательском соглашении.

Источник: The Hacker News
Источник: The Hacker News

  • Браузерное расширение Urban VPN Proxy собирает информацию из переписок пользователей в веб-версиях ChatGPT, Gemini, Claude и других чат-ботах, обратили внимание специалисты Koi Security.

  • По их данным, в июле 2025 года расширение обновили до версии 5.5.0, которая по умолчанию анализирует данные из диалогов с ИИ-моделями: запросы, ответы и временные метки. Их передают аффилированной компании BIScience для маркетинговой аналитики и продажи третьим сторонам.

  • Koi Security считает, что у Urban есть доступ к данным 8 млн пользователей. Скрипт-исполнитель для чтения переписок с чат-ботами добавили во все расширения разработчика для Chrome и Microsoft Edge. Это Urban Browser Guard, Urban Ad Blocker, 1 Click VPN Proxy и Urban VPN Proxy.

  • В обновлённой политике конфиденциальности Urban VPN от 25

    июня 2025 года прямо указано, что сервис передаёт дочерней компании «обезличенные» данные пользователей бесплатной версии о посещаемых сайтах и «результатах взаимодействия» с чат-ботами — «для дальнейших маркетинговых исследований».

Из-за характера данных, которые используют в запросах к ИИ, может обрабатываться некоторая конфиденциальная информация. Мы не можем полностью гарантировать удаление всей конфиденциальной или личной информации. Однако сбор персональных данных не является целью обработки.

цитата из документа о политике конфиденциальности Urban VPN

#новости

9
4
1
19 комментариев