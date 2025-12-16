Бесплатное расширение Urban VPN передавало маркетинговым агентствам данные из переписок с чат-ботами 8 млн пользователей

Браузерное расширение Urban VPN Proxy собирает информацию из переписок пользователей в веб-версиях ChatGPT, Gemini, Claude и других чат-ботах, обратили внимание специалисты Koi Security.

По их данным, в июле 2025 года расширение обновили до версии 5.5.0, которая по умолчанию анализирует данные из диалогов с ИИ-моделями: запросы, ответы и временные метки. Их передают аффилированной компании BIScience для маркетинговой аналитики и продажи третьим сторонам.

Koi Security считает, что у Urban есть доступ к данным 8 млн пользователей. Скрипт-исполнитель для чтения переписок с чат-ботами добавили во все расширения разработчика для Chrome и Microsoft Edge. Это Urban Browser Guard, Urban Ad Blocker, 1 Click VPN Proxy и Urban VPN Proxy.