«Яндекс» запустил аренду электровелосипедов для курьеров сторонних сервисов доставки

Раньше она была доступна только собственным курьерам компании. Источник: «Яндекс»Первый партнёр — Ozon Fresh, он арендовал тысячу «Яндекс Байков» для работы собственных курьеров в Москве, пишет «Трушеринг».До этого арендовать электровелосипеды могли только курьеры «Яндекса».Услуга может быть полезна компаниям, которые «регулярно выполняют большой объём доставок по городу и заинтересованы в безопасном транспорте для курьеров», считают в компании.Развивать аренду «Яндекс» планирует в Москве и других городах. Цены и её условия компания не раскрывает.#новости #яндекс