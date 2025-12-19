Популярное
Евгения Евсеева
Сервисы

«Яндекс» запустил аренду электровелосипедов для курьеров сторонних сервисов доставки

Раньше она была доступна только собственным курьерам компании.

Источник: «Яндекс»
  • Первый партнёр — Ozon Fresh, он арендовал тысячу «Яндекс Байков» для работы собственных курьеров в Москве, пишет «Трушеринг».
  • До этого арендовать электровелосипеды могли только курьеры «Яндекса».
  • Услуга может быть полезна компаниям, которые «регулярно выполняют большой объём доставок по городу и заинтересованы в безопасном транспорте для курьеров», считают в компании.
  • Развивать аренду «Яндекс» планирует в Москве и других городах. Цены и её условия компания не раскрывает.

#новости #яндекс

