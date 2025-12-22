«Яндекс Go» обновил раздел «Хаб» — он начал планировать маршруты с учётом погоды и пробок

Функция работает на основе алгоритмов машинного обучения.Источник: «Яндекс» Раздел «Хаб» в «Яндекс Go» позволяет планировать поездки на всех видах городского транспорта. Теперь он работает на основе алгоритмов, которые объединяют данные о городе, включая дорожную ситуацию и погоду, рассказали в сервисе.До этого «Хаб» собирал список маршрутов и ранжировал их по стоимости. После обновления он показывает два наиболее подходящих варианта и до пяти дополнительных — если настроить персональные фильтры.Маршруты также сопровождаются короткими подсказками, которые объясняют логику выбора: например, на автобусе можно доехать быстро и без пересадок, или хорошая погода, а идти пешком недалеко.Пользователь может указать привычные виды транспорта — алгоритмы подберут маршруты на основе этих предпочтений. Если нет водительских прав, можно отключить каршеринг — и раздел покажет, как уехать на общественном транспорте или такси.#новости #яндекс