«Яндекс Go» обновил раздел «Хаб» — он начал планировать маршруты с учётом погоды и пробок

Функция работает на основе алгоритмов машинного обучения.

Источник: «Яндекс» 
  • Раздел «Хаб» в «Яндекс Go» позволяет планировать поездки на всех видах городского транспорта. Теперь он работает на основе алгоритмов, которые объединяют данные о городе, включая дорожную ситуацию и погоду, рассказали в сервисе.
  • До этого «Хаб» собирал список маршрутов и ранжировал их по стоимости. После обновления он показывает два наиболее подходящих варианта и до пяти дополнительных — если настроить персональные фильтры.
  • Маршруты также сопровождаются короткими подсказками, которые объясняют логику выбора: например, на автобусе можно доехать быстро и без пересадок, или хорошая погода, а идти пешком недалеко.
  • Пользователь может указать привычные виды транспорта — алгоритмы подберут маршруты на основе этих предпочтений. Если нет водительских прав, можно отключить каршеринг — и раздел покажет, как уехать на общественном транспорте или такси.

#новости #яндекс

6
2
17 комментариев