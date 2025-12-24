«Яндекс Афиша» начала тестировать функцию, которая позволяет посмотреть вид на сцену с выбранного места при заказе билета

Функция работает на базе ИИ и называется «Вид с места», рассказал сервис. Она доступна в мобильной версии сайта и в приложении «Яндекс Афиши» пока «небольшому числу» пользователей.

После выбора места на схеме зала пользователь сможет посмотреть, как с этого места видно сцену. Для каждого кресла генерируется собственное изображение.

На первом этапе тестов функция доступна для больших залов на некоторых площадках Москвы: театра «Одеон», РАМТ и МДМ. В будущем сервис планирует добавить её и на другие площадки столицы и регионов.

По словам компании, «Вид с места» использует «классические алгоритмы компьютерного зрения, программы для создания анимации и доработанную технологию 3D-графики с современными генеративными моделями».