«Яндекс Афиша» начала тестировать функцию, которая позволяет посмотреть вид на сцену с выбранного места при заказе билета

Пока среди «небольшого числа» пользователей.Источник: «Яндекс Афиша»Функция работает на базе ИИ и называется «Вид с места», рассказал сервис. Она доступна в мобильной версии сайта и в приложении «Яндекс Афиши» пока «небольшому числу» пользователей.После выбора места на схеме зала пользователь сможет посмотреть, как с этого места видно сцену. Для каждого кресла генерируется собственное изображение.На первом этапе тестов функция доступна для больших залов на некоторых площадках Москвы: театра «Одеон», РАМТ и МДМ. В будущем сервис планирует добавить её и на другие площадки столицы и регионов.По словам компании, «Вид с места» использует «классические алгоритмы компьютерного зрения, программы для создания анимации и доработанную технологию 3D-графики с современными генеративными моделями».На основе снимков зала система восстанавливает 3D-структуру пространства, формирует вид из каждой точки и сопоставляет реальные места со схемой с помощью алгоритма нечёткого фитинга. Нейросеть повышает качество изображений и убирает артефакты, а рендер 3D-реконструкции с симуляцией оптической системы человека обеспечивает реалистичность.#новости #яндексафиша