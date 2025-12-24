Популярное
Таня Боброва
Сервисы

«Яндекс Афиша» начала тестировать функцию, которая позволяет посмотреть вид на сцену с выбранного места при заказе билета

Пока среди «небольшого числа» пользователей.

Источник: «Яндекс Афиша»
  • Функция работает на базе ИИ и называется «Вид с места», рассказал сервис. Она доступна в мобильной версии сайта и в приложении «Яндекс Афиши» пока «небольшому числу» пользователей.
  • После выбора места на схеме зала пользователь сможет посмотреть, как с этого места видно сцену. Для каждого кресла генерируется собственное изображение.

  • На первом этапе тестов функция доступна для больших залов на некоторых площадках Москвы: театра «Одеон», РАМТ и МДМ. В будущем сервис планирует добавить её и на другие площадки столицы и регионов.

  • По словам компании, «Вид с места» использует «классические алгоритмы компьютерного зрения, программы для создания анимации и доработанную технологию 3D-графики с современными генеративными моделями».

  • На основе снимков зала система восстанавливает 3D-структуру пространства, формирует вид из каждой точки и сопоставляет реальные места со схемой с помощью алгоритма нечёткого фитинга. Нейросеть повышает качество изображений и убирает артефакты, а рендер 3D-реконструкции с симуляцией оптической системы человека обеспечивает реалистичность.

