Полина Лааксо
Сервисы

Google «постепенно разрешит» менять адреса почт на @gmail.com с сохранением всех данных — 9to5Google

Информация об опции появилась на справочной странице на хинди.

Источник фото: TechCrunch
Источник фото: TechCrunch
  • В англоязычной версии Google предупреждает: если почта кончается на @gmail.com, изменить имя «обычно нельзя». В хиндиязычной пишет, что такую возможность «постепенно раскатывают для всех пользователей», обратило внимание 9to5Google.
  • При смене адреса письма будут приходить на обе почты. Заходить в Gmail, Google Maps, Google Play и Google Drive, а также YouTube тоже можно будет с использованием обоих адресов. Данные со старого — фото, письма, сообщения — сохранятся.
  • При желании можно вернуться к старому адресу как основному, но тогда привязать новый на @gmail.com можно будет только через год.
  • Деталей о том, когда опцию запустят и в каких странах, помимо, например, Индии, пока нет. 9to5Google предполагает, что Google обновила справочную информацию преждевременно.

#новости

