Яндекс добавил в «Алису AI» режим редактирования изображений

«Редактирование изображений» доступно всем пользователям в России — в приложении «Алиса AI» и в чате с нейросетью в «Яндекс Браузере».

В октябре 2025 года «Яндекс» рассказал, что добавил в «Алису» функцию, которая позволяет менять стиль фотографий. Тогда технология работала на базе YandexART 2.5.