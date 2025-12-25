Яндекс добавил в «Алису AI» режим редактирования изображений

В нём можно менять фото и картинки по готовым шаблонам, а в будущем появится возможность использовать промпты. Источник: «Яндекс» Чтобы использовать функцию, нужно в чате с «Алисой AI» нажать кнопку «Оживи фото» и в открывшемся разделе «Студия» выбрать редактирование изображений, рассказали в «Яндексе».После этого нужно загрузить картинку и выбрать шаблон для редактирования. Например, можно добавить персонажу чёрный смокинг или вечернее платье.В будущем можно будет использовать промпты, чтобы менять фон, одежду и причёски персонажей, а также добавлять элементы декора, применять стили и фильтры, отметили в компании.Источник: «Яндекс» «Редактирование изображений» доступно всем пользователям в России — в приложении «Алиса AI» и в чате с нейросетью в «Яндекс Браузере».В октябре 2025 года «Яндекс» рассказал, что добавил в «Алису» функцию, которая позволяет менять стиль фотографий. Тогда технология работала на базе YandexART 2.5.В том же месяце компания представила «Алису AI» — обновлённого «универсального» чат-бота с ИИ-агентами. В него, в частности, добавили модель для распознавания изображений и работы с ними Alice AI Art. #новости #яндекс