Итальянский регулятор обязал Meta* разрешить конкурирующие чат-боты в WhatsApp*

Компания намерена обжаловать это решение. Итальянское антимонопольное ведомство (AGCM) постановило, что Meta* должна отказаться от запрета сторонних чат-ботов на основе ИИ в WhatsApp*, пишет The Wall Street Journal.Подобная политика потенциально может нанести ущерб конкуренции и пользователям, заявило ведомство.Представитель Meta* назвал решение «принципиально ошибочным» — в компании считают, что допуск сторонних чат-ботов в мессенджер создаст дополнительную нагрузку на системы Meta*. Корпорация подаст апелляцию.В Meta* настаивают, что WhatsApp* — не магазин приложений. «Путь ИИ-компаний на рынок это их собственные сайты, магазины приложений, отраслевые партнёрства, а не WhatsApp*», — отметили в Meta*.*WhatsApp принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.#новости #whatsapp #meta