Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Путешествия
Образование
Право
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Данила Бычков
Сервисы

Итальянский регулятор обязал Meta* разрешить конкурирующие чат-боты в WhatsApp*

Компания намерена обжаловать это решение.

  • Итальянское антимонопольное ведомство (AGCM) постановило, что Meta* должна отказаться от запрета сторонних чат-ботов на основе ИИ в WhatsApp*, пишет The Wall Street Journal.
  • Подобная политика потенциально может нанести ущерб конкуренции и пользователям, заявило ведомство.
  • Представитель Meta* назвал решение «принципиально ошибочным» — в компании считают, что допуск сторонних чат-ботов в мессенджер создаст дополнительную нагрузку на системы Meta*. Корпорация подаст апелляцию.
  • В Meta* настаивают, что WhatsApp* — не магазин приложений. «Путь ИИ-компаний на рынок это их собственные сайты, магазины приложений, отраслевые партнёрства, а не WhatsApp*», — отметили в Meta*.

*WhatsApp принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.

#новости #whatsapp #meta

2
18 комментариев