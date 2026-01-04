Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Техника
Телеграм
Образование
Приёмная
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Сервисы

Сооснователь Twitter Биз Стоун и соучредитель Pinterest Эван Шарп привлекли $29 млн на свой новый проект — соцсеть «для осознанной жизни»

Пока приложение доступно только по приглашениям.

Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • Биз Стоун и Эван Шарп основали компанию West Co. со штаб-квартирой в Сан-Франциско в 2023 году. Согласно документам, с которыми ознакомилась Financial Times, они привлекли $29 млн инвестиций.
  • Согласно описанию на сайте West Co., она разрабатывает инструменты, которые помогут людям «жить более осмысленно». В ноябре 2025 года компания выпустила первое приложение — Tangle, которое описывает как «соцсеть нового типа».
  • Сервис предлагает пользователям делиться личными целями с друзьями, поддерживать «намерения» других пользователей и размышлять, как их достигнуть. Как пишет FT, приложение пока доступно только по приглашениям. По словам Стоуна, пока оно находится на стадии раннего тестирования и может измениться к моменту полноценного публичного запуска.
  • Несколько членов команды основателей West Co. до этого тоже работали в Twitter и Pinterest. Других деталей о компании издание не приводит.

#новости

9
2
1
12 комментариев