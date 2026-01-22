Adobe добавила в Acrobat Studio функции редактирования PDF-файлов и голосового пересказа с помощью ИИ — они доступны для платных пользователей

На платформе также появилась функция создания презентаций на основе информации из документов. Изображение AdobeВ приложение для работы с PDF-файлами Acrobat добавили ИИ-инструмент для редактирования документов через диалог с чат-ботом. Можно удалять страницы, отрывки текста или изображения, искать и заменять слова, добавлять подписи.Сервис также получил функцию генерации подкастов с кратким изложением информации из документов. По словам Adobe, она может обрабатывать файлы объёмом свыше 500 страниц. Возможно ли настроить длину и другие параметры подкаста, компания не уточнила.Помимо этого, в Acrobat появилась функция генерации презентаций на основе информации из документов. Готовую презентацию можно редактировать с помощью шаблонов из Adobe Express, текстовых подсказок для ИИ или вручную.Функции на базе ИИ доступны на платформе Acrobat Studio. Редактированием файлов и генерацией подкастов могут воспользоваться подписчики платного тарифа за $34 в месяц. Создание презентаций включено в подписку для бизнеса, стоимость которой начинается от $15 в месяц за пользователя.Ася КарповаChatGPT10.12.2025OpenAI добавила поддержку Adobe Photoshop, Express и Acrobat в ChatGPT — они доступны бесплатно Версии приложений в чат-боте используют ограниченный набор инструментов.#новости #adobe