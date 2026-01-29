Популярное
В Google Chrome добавили боковую панель для чата с Gemini 3 и использования Nano Banana

Платным пользователям из США также доступны функции ИИ-агента для автономного выполнения задач.

Видео Google
  • Обновление Chrome с новыми ИИ-функциями уже доступно для Windows, macOS и Chromebook Plus в странах с поддержкой Gemini, сообщила Google.
  • В браузер добавили боковую панель с чатом для взаимодействия с Gemini 3. ИИ-модель в том числе может отвечать на вопросы о контенте на конкретной странице или анализировать содержимое всех открытых вкладок.
  • Через боковую панель также можно использовать нейросеть для генерации изображений Nano Banana. Например, чтобы отредактировать картинку на открытой вкладке. О лимитах на число генераций и других ограничениях компания не сообщила.
Видео Google
  • Для платных пользователей из США в Chrome стал доступен ИИ-агент Auto Browse. Он может выполнять задачи от имени пользователя. Например, самостоятельно перейти на сайт, найти нужный товар, применить купон на скидку или подобрать авиабилеты на нужные даты. Для авторизации и совершения платежей потребуется подтверждение пользователя.
Видео Google
  • В ближайшие месяцы Google планирует добавить в Chrome функцию Personal Intelligence. Gemini сможет обращаться к данным пользователя из Gmail, YouTube, «Фото», «Поиска» и других сервисов, чтобы учитывать их при ответах.

