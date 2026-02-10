Популярное
Евгения Евсеева
Правительство Москвы предложило ввести запрет на подключение новых ЦОДов к электросети — «Ъ»

Пока неизвестно, как запрет реализуют с правовой точки зрения и в течение какого срока он будет действовать.

  • Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Мера не затронет вычислительные мощности для майнинга.
  • Как пишет издание, Москва и Московская область — одни из основных регионов, где размещаются ЦОДы. По словам источников, среди особенностей подключения центров обработки данных в этих регионах — высокая стоимость подходящих земельных участков, влияющая на модель окупаемости проектов, а также плотность застройки, мешающая размещению мощных объектов.
  • При этом один из собеседников издания отмечает, что ЦОДы в Москве могут получить и землю, и электроэнергию, но стоит вопрос конкуренции с застройщиками жилой и коммерческой недвижимости.
  • Одной из возможностей для ЦОДов может стать запрос к девелоперам на покупку существующей недвижимости, например, больших торговых центров и расширение их мощности, отмечают источники.
«Ведомости»: в Москве не осталось мощностей для электроснабжения ЦОДов, но в регионы компании выходить не хотят — нет инфраструктуры и выгоды

Как в целом и «острой необходимости».

Источник: Google

#новости #москва #цод

