Правительство Москвы предложило ввести запрет на подключение новых ЦОДов к электросети — «Ъ»

Пока неизвестно, как запрет реализуют с правовой точки зрения и в течение какого срока он будет действовать. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Мера не затронет вычислительные мощности для майнинга.Как пишет издание, Москва и Московская область — одни из основных регионов, где размещаются ЦОДы. По словам источников, среди особенностей подключения центров обработки данных в этих регионах — высокая стоимость подходящих земельных участков, влияющая на модель окупаемости проектов, а также плотность застройки, мешающая размещению мощных объектов.При этом один из собеседников издания отмечает, что ЦОДы в Москве могут получить и землю, и электроэнергию, но стоит вопрос конкуренции с застройщиками жилой и коммерческой недвижимости.Одной из возможностей для ЦОДов может стать запрос к девелоперам на покупку существующей недвижимости, например, больших торговых центров и расширение их мощности, отмечают источники.Евгения ЕвсееваСервисы5 февр«Ведомости»: в Москве не осталось мощностей для электроснабжения ЦОДов, но в регионы компании выходить не хотят — нет инфраструктуры и выгоды Как в целом и «острой необходимости».#новости #москва #цод