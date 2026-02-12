«Иммиграционные службы следят за тем, куда вы ездите»: глава Salesforce на выступлении перед сотрудниками пошутил про слежку за ними — те покинули мероприятие

Перед работниками уже извинился глава Slack — компания принадлежит Salesforce.Источник: Getty ImagesВ Лас-Вегасе проходит закрытое мероприятие Salesforce — Company Kickoff. На нём выступил глава компании Марк Бениофф: по данным Business Insider, в первые минуты своей речи, сразу после приветствия коллег, приехавших из-за пределов США, он пошутил про агентов ICE (Иммиграционная и таможенная полиция США) — якобы они следят за всеми передвижениями сотрудников.Это возмутило работников Salesforce — некоторые из них боятся уезжать из США из-за «текущей обстановки» (вероятно, речь о сборе в $100 тысяч за въезд в страну по визе H-1B и приостановке выдачи иммиграционных виз гражданам 75 стран — vc.ru).«Трудно поверить, что у компании остались хоть какие-то ценности, если её глава позволяет себе так шутить», — отметил один из сотрудников.Из-за высказываний Бениоффа многие сотрудники покинули выступление — чтобы вернуться на него позже, когда гендиректор уже закончил свою речь. После этого им пришли сообщения с требованиями объяснить, почему работников видели где угодно — в коридорах, ресторанах и других зонах — но не на «основных сессиях». В ответной форме можно было указать «смягчающие обстоятельства».После шуток гендиректора перед сотрудниками во внутреннем письме извинился глава Slack Роб Симэн. По его словам, высказывания Бениоффа «нельзя оправдать или объяснить». Симэн отметил, что они не соответствуют ни его личным ценностям, ни ценностям других сотрудников.Полина ЛааксоКарьера09.01.2023«Испортили праздник техдиректору»: вместо деталей о сокращениях глава Salesforce зачитал сотрудникам лекцию о духовности Сотрудники рассказали Insider, что после этого упали духом и потребуют у руководства разъяснить, как оно измеряет их продуктивность.#новости #salesforce