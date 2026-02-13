Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
AI
Сервисы
Личный опыт
Деньги
Крипто
Инвестиции
Путешествия
Телеграм
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Данила Бычков
Сервисы

Российские пользователи пожаловались на сбои у Discord, Character AI и ряда других сервисов

Discord заблокирован в России.

Источник: скриншот vc.ru
Источник: скриншот vc.ru
  • Жалобы на проблемы с доступом к Discord начали поступать около 15:45 мск 13 февраля 2026 года. Количество подобных сообщений за сутки превысило 6000, за последний час — больше 4600. Чаще всего пользователи отмечают, что приложение не открывается и не загружается.
  • Проблемы с доступом также есть на платформе для создания и использования чат-ботов Character AI. Количество жалоб за сутки превысило 3000, за последний час — 1700 сообщений.
  • Кроме того, некоторые пользователи в России сообщают о сбоях у «Почты России», Valorant, ChatGPT, Cloudfare — у этих сервисов количество жалоб измеряется сотнями.
  • Роскомнадзор заблокировал Discord за нарушение требований законодательства в 2024 году.

Обновлено в 19:21 мск. «Почта России» сообщила об устранении сбоя в своих сервисах.

#новости #discord

9
1
1
1 ответ на пост
50 комментариев