Российские пользователи пожаловались на сбои у Discord, Character AI и ряда других сервисов

Discord заблокирован в России. Источник: скриншот vc.ruЖалобы на проблемы с доступом к Discord начали поступать около 15:45 мск 13 февраля 2026 года. Количество подобных сообщений за сутки превысило 6000, за последний час — больше 4600. Чаще всего пользователи отмечают, что приложение не открывается и не загружается.Проблемы с доступом также есть на платформе для создания и использования чат-ботов Character AI. Количество жалоб за сутки превысило 3000, за последний час — 1700 сообщений.Кроме того, некоторые пользователи в России сообщают о сбоях у «Почты России», Valorant, ChatGPT, Cloudfare — у этих сервисов количество жалоб измеряется сотнями.Роскомнадзор заблокировал Discord за нарушение требований законодательства в 2024 году.Обновлено в 19:21 мск. «Почта России» сообщила об устранении сбоя в своих сервисах.#новости #discord