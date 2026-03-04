OpenAI начала разрабатывать аналог GitHub — The Information

По данным издания, поводом стали участившиеся в последние месяцы сбои GitHub, которые создавали проблемы для инженеров OpenAI.Проект находится на ранней стадии, но стратегическое решение принято, пишут Neowin и Reuters со ссылкой на The Information. Разработка может занять несколько месяцев, рассказали осведомлённые источники.OpenAI рассматривает модель, при которой сервис будут предлагать пользователям по подписке. Других подробностей издания не приводят.Разрабатывать аналог GitHub начали после нескольких крупных сбоев сервиса, которые мешали работе инженеров OpenAI. Если компания запустит собственную платформу для хранения кода, то станет прямым конкурентом своего крупного акционера Microsoft (владеет GitHub), отмечает Reuters.В конце февраля 2026 года OpenAI привлекла $110 млрд при оценке в $730 млрд до инвестиций: по $30 млрд от SoftBank и Nvidia, а также $50 млрд от Amazon. Тогда компания отметила, что сохраняет партнёрство с Microsoft.Данила БычковИнвестиции11 феврСтартап Entire бывшего гендиректора GitHub Томаса Домке привлёк $60 млн на разработку платформы для управления кодом, написанным ИИ-агентами Оценка составила $300 млн.#новости #openai