Таня Боброва
AI

OpenAI привлекла $110 млрд при оценке в $730 млрд до инвестиций

В преддверии предполагаемого IPO в конце 2026 года, о подготовке которого писала WSJ.

Источник: Getty Images  
Источник: Getty Images  
  • Компания привлекла $30 млрд от SoftBank, столько же от Nvidia и $50 млрд от Amazon (из них $15 млрд — сразу, остальное — в ближайшие месяцы при соблюдении «определённых условий») и ожидает, что к раунду присоединятся другие инвесторы.
  • С последней OpenAI подписала многолетнее стратегическое партнёрство. Вместе с Amazon Web Services (AWS, облачное подразделение Amazon) компания разработает среду Stateful Runtime Environment на базе моделей OpenAI, доступную через Amazon Bedrock.
  • AWS станет эксклюзивным сторонним поставщиком облачных услуг для корпоративной платформы для ИИ-агентов OpenAI Frontier. Стороны также расширили свою сделку на $38 млрд, анонсированную в ноябре 2025 года, на $100 млрд в течение восьми лет. Соглашение включает обязательство OpenAI использовать чипы Trainium на примерно 2 ГВт через инфраструктуру AWS.
  • OpenAI также расширяет партнёрство с Nvidia по использованию мощностей. В сентябре 2025 года производитель чипов говорил о планах инвестировать в разработчика ChatGPT до $100 млрд. Но, по словам источников WSJ, переговоры не продвинулись дальше начальной стадии. Reuters отмечает: пока не ясно, новые $30 млрд от Nvidia заменят ранее анонсированные обязательства или нет.
  • Отдельно компания отметила, что сохраняет партнёрство с Microsoft.

#openai #nvidia #amazon #softbank #новости

