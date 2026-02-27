OpenAI привлекла $110 млрд при оценке в $730 млрд до инвестиций

В преддверии предполагаемого IPO в конце 2026 года, о подготовке которого писала WSJ.Источник: Getty Images Компания привлекла $30 млрд от SoftBank, столько же от Nvidia и $50 млрд от Amazon (из них $15 млрд — сразу, остальное — в ближайшие месяцы при соблюдении «определённых условий») и ожидает, что к раунду присоединятся другие инвесторы.С последней OpenAI подписала многолетнее стратегическое партнёрство. Вместе с Amazon Web Services (AWS, облачное подразделение Amazon) компания разработает среду Stateful Runtime Environment на базе моделей OpenAI, доступную через Amazon Bedrock.AWS станет эксклюзивным сторонним поставщиком облачных услуг для корпоративной платформы для ИИ-агентов OpenAI Frontier. Стороны также расширили свою сделку на $38 млрд, анонсированную в ноябре 2025 года, на $100 млрд в течение восьми лет. Соглашение включает обязательство OpenAI использовать чипы Trainium на примерно 2 ГВт через инфраструктуру AWS.OpenAI также расширяет партнёрство с Nvidia по использованию мощностей. В сентябре 2025 года производитель чипов говорил о планах инвестировать в разработчика ChatGPT до $100 млрд. Но, по словам источников WSJ, переговоры не продвинулись дальше начальной стадии. Reuters отмечает: пока не ясно, новые $30 млрд от Nvidia заменят ранее анонсированные обязательства или нет.Отдельно компания отметила, что сохраняет партнёрство с Microsoft.#openai #nvidia #amazon #softbank #новости