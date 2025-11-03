OpenAI заключила сделку с Amazon Web Services на $38 млрд — компания получит доступ к «сотням тысяч» графических процессоров Nvidia

На 17:42 мск акции Amazon растут на 5% и торгуются на отметке $256,5 за штуку.Источник фото: AmazonOpenAI и облачное подразделение Amazon — Amazon Web Services — подписали соглашение о стратегическом партнёрстве на семь лет.По словам Amazon, инфраструктура подойдёт и для обучения новых моделей, и для развёртывания текущих. Разработчик ChatGPT начнёт использовать её «незамедлительно».Как отмечает CNBC, это первая сделка OpenAI с «лидером рынка облачных вычислений» и сигнал о том, что компания больше не планирует зависеть от Microsoft. Amazon не могла продавать ей облачные услуги из-за её эксклюзивного договора с Microsoft, который больше не действует.По подсчётам FT, сделки, которые OpenAI подписала за сентябрь-октябрь 2025 года с Oracle, Nvidia, AMD и Broadcom, потребуют примерно $1 трлн в течение следующего десятилетия. Глава компании Сэм Альтман позже заявлял, что она потратит на инфраструктурные контракты $1,4 трлн.Amazon — один из ключевых поставщиков облачных ресурсов для Anthropic, разработчика чат-бота Claude. Компания вложила в него $8 млрд и открыла дата-центр в Индиане стоимостью $11 млрд специально под его задачи. Но инвесторы засомневались в том, что Anthropic будет использовать все мощности, так как в октябре 2025 года расширил соглашение с Google.В октябре 2025 года OpenAI завершила реструктуризацию. Некоммерческое подразделение назвали OpenAI Foundation. Коммерческое — OpenAI Group. Контроль над вторым — у НКО.26% OpenAI Foundation в OpenAI Group оценивают примерно в $130 млрд. Долю Microsoft в нём — в $135 млрд. Ещё 47% принадлежат другим инвесторам, а также нынешним и бывшим сотрудникам.По данным Reuters, теперь OpenAI не исключает выход на биржу.Полина ЛааксоДеньги15 октРеклама, госконтракты и физические устройства: FT о том, как OpenAI будет наращивать выручку, чтобы платить по сделкам на закупку мощностей Компания, по данным источников газеты, готовит пятилетний план.#новости