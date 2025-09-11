OpenAI заключила с Oracle соглашение о покупке вычислительных мощностей на $300 млрд — СМИ

Сделка рассчитана на пять лет — начиная с 2027 года.Это один из крупнейших «облачных» контрактов в истории, пишет WSJ со ссылкой на осведомлённые источники. OpenAI и Oracle на запросы TechCrunch не ответили.О подписании сделки говорят и источники NYT. По их сведениям, речь идёт о «строительстве» дополнительной инфраструктуры — дата-центров в США.По словам WSJ, сделка рискованная для обеих сторон. Убыточная OpenAI «сжигает больше денег, чем любой другой стартап». Oracle же, чья контрактная выручка во многом будет зависеть именно от неё, скорее всего, придётся брать кредиты, чтобы закупить чипы для будущих центров.Акции Oracle подорожали более чем на 40% после объявления выручки в $317 млрд, которую компания должна получить от будущих контрактов. Она сказала, что клиентов трое, но их названия не раскрыла. После этого WSJ сообщило о сделке с OpenAI.Бумаги Oracle взлетели с $241-242 за штуку до $345. За счёт этого сооснователь компании Ларри Эллисон смог ненадолго обогнать Илона Маска в списке богатейших людей. К моменту публикации этой заметки состояние Маска Bloomberg оценивает в $384 млрд, а Эллисона — в $383 млрд.Источник фото: ReutersВ январе 2025 года OpenAI, Oracle и SoftBank создали компанию Stargate для строительства дата-центров в США — с начальными инвестициями в $100 млрд и желанием вложить до $500 млрд в течение четырёх лет.WSJ пишет, что текущее соглашение — часть этой инициативы. По данным NYT, строительные работы в рамках Stargate уже ведутся в Абилине, штат Техас. В планах также отстроить вычислительный комплекс в ОАЭ.#новости #openai #oracle