OpenAI анонсировала сделку с AMD — акции последней на премаркете выросли на 35%

На 15:28 мск 6 октября 2025 года они стоят около $222 за бумагу.Источник: costar.comOpenAI объявила о стратегическом партнёрстве с AMD «на 6 ГВт» для поддержки ИИ-инфраструктуры «следующего поколения». Первое развёртывание графических процессоров AMD Instinct MI450 мощностью 1 ГВт должно начаться во второй половине 2026 года.AMD также предоставила OpenAI право на покупку до 160 млн своих обыкновенных акций, которые последняя получит по мере достижения целей проекта.Исходя из текущего количества выпущенных бумаг, если OpenAI воспользуется правом полностью, она сможет получить около 10% акций AMD, пишет CNBC. Издание отмечает, что партнёрство также может помочь сократить зависимость OpenAI от одного поставщика.В AMD заявили, что партнёрство принесёт компании «десятки миллиардов долларов» выручки.В сентябре 2025 года OpenAI договорилась о стратегическом партнёрстве с Nvidia, в рамках которого создадут центры обработки данных мощностью не менее 10 ГВт для ИИ-инфраструктуры. Производитель чипов намерен инвестировать до $100 млрд в OpenAI по мере создания инфраструктуры. Первый этап запланирован на вторую половину 2026 года.Полина ЛааксоДеньги23 сентКруговорот денег в бигтехе: в соцсетях шутят над инвестиционным «схематозом» OpenAI, Nvidia и Oracle В комментариях под одним из мемов отметился Илон Маск, у которого затяжной конфликт с главой OpenAI Сэмом Альтманом. #новости #openai