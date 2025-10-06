Популярное
Таня Боброва
AI

OpenAI анонсировала сделку с AMD — акции последней на премаркете выросли на 35%

На 15:28 мск 6 октября 2025 года они стоят около $222 за бумагу.

Источник: costar.com
  • OpenAI объявила о стратегическом партнёрстве с AMD «на 6 ГВт» для поддержки ИИ-инфраструктуры «следующего поколения». Первое развёртывание графических процессоров AMD Instinct MI450 мощностью 1 ГВт должно начаться во второй половине 2026 года.
  • AMD также предоставила OpenAI право на покупку до 160 млн своих обыкновенных акций, которые последняя получит по мере достижения целей проекта.
  • Исходя из текущего количества выпущенных бумаг, если OpenAI воспользуется правом полностью, она сможет получить около 10% акций AMD, пишет CNBC. Издание отмечает, что партнёрство также может помочь сократить зависимость OpenAI от одного поставщика.
  • В AMD заявили, что партнёрство принесёт компании «десятки миллиардов долларов» выручки.
  • В сентябре 2025 года OpenAI договорилась о стратегическом партнёрстве с Nvidia, в рамках которого создадут центры обработки данных мощностью не менее 10 ГВт для ИИ-инфраструктуры. Производитель чипов намерен инвестировать до $100 млрд в OpenAI по мере создания инфраструктуры. Первый этап запланирован на вторую половину 2026 года.
