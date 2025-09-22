Популярное
Таня Боброва
AI

Nvidia заключила сделку с OpenAI — производитель чипов планирует инвестировать в неё до $100 млрд

Для поддержки развёртывания ИИ-инфраструктуры.

Источник: David Paul Morris / Bloomberg
Источник: David Paul Morris / Bloomberg
  • Компании договорились о стратегическом партнёрстве, в рамках которого создадут центры обработки данных мощностью не менее 10 ГВт с системами Nvidia для ИИ-инфраструктуры «следующего поколения». По словам главы Nvidia Дженсена Хуанга, 10 ГВт эквивалентны 4-5 млн графических процессоров (GPU). Это примерно общий объём поставок компании в 2025 году.
  • Производитель чипов намерен инвестировать до $100 млрд в OpenAI по мере создания инфраструктуры. Первый этап запланирован на вторую половину 2026 года. Все детали партнёры рассчитывают согласовать в ближайшие недели.
  • Управляющий партнёр Requisite Capital Management Брин Токингтон в беседе с CNBC пояснил, что OpenAI затем вернёт инвестиции производителю чипов. В каком виде — не ясно. Акции Nvidia на Nasdaq на 20:23 мск растут на 3,66% и стоят около $183,17 за штуку.
  • В начале 2025 года президент США Дональд Трамп рассказал о запуске проекта Stargate для строительства дата-центров в стране. Это совместное предприятие OpenAI, Oracle и SoftBank с начальными инвестициями в $100 млрд и планом вложить до $500 млрд в течение четырёх лет.
  • В июле WSJ писала, что проект «не может сдвинуться с мёртвой точки». По словам источников, у OpenAI и SoftBank возникли разногласия по ключевым аспектам партнёрства: они якобы не могут даже договориться о месте для будущих объектов. В августе Softbank признала, что Stargate «буксует».
  • В сентябре источники WSJ и NYT сообщили, что OpenAI заключила с Oracle соглашение о покупке вычислительных мощностей на $300 млрд. По их информации, речь о «строительстве» дополнительной инфраструктуры — дата-центров в США.

