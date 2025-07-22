WSJ: проект OpenAI и SoftBank по запуску дата-центров в США «не может сдвинуться с мёртвой точки» — спустя полгода Stargate так ничего и не построил

При этом вложить в развитие проекта планировали до $500 млрд в течение четырёх лет.Трамп и Альтман. Источник фото: CNBCУ OpenAI и SoftBank возникли разногласия по ключевым аспектам партнёрства, рассказали осведомлённые собеседники WSJ. По их словам, стороны не могут договориться даже о том, где строить объекты.О запуске Stargate в январе 2025 года рассказал президент США Дональд Трамп — в присутствии главы OpenAI Сэма Альтмана, сооснователя Oracle Ларри Эллисона, которая также вовлечена в развитие, и главы SoftBank Масаёси Сона.Первым делом собирались построить дата-центры в Техасе, где OpenAI хотела обучать новую ИИ-модель. Тогда же говорили, что десять объектов уже строят, а Трамп обещал помочь указами, если это потребуется.Теперь, по данным источников WSJ, цель менее амбициозная — построить «маленький дата-центр до конца 2025 года». Скорее всего, в Огайо.Публично руководители обеих компаний говорят, что дела идут хорошо — «гипермасштабно и быстро». При этом собеседники издания напомнили: «недавно» OpenAI заключила сделку по созданию центров с Oracle «без участия SoftBank» и обязалась выплачивать по $30 млрд в год в течение трёх лет. FT, впрочем, писала, что это «расширение» Stargate.Ася КарповаChatGPT27 маяБесплатный ChatGPT Plus для местных, дата-центр и локализация моделей: что известно о сотрудничестве OpenAI с ОАЭ Страна стала первым партнёром в рамках долгосрочного международного проекта OpenAI.#новости