Amazon вложила ещё $4 млрд в ИИ-стартап Anthropic — разработчика чат-бота Claude

Но при этом компании придётся использовать чипы от Amazon.Согласно условиям сделки, облако Amazon Web Services станет основным партнёром и поставщиком облачных услуг для Anthropic, пишет CNBC. Оценка компании неизвестна.Также Anthropic будет использовать для обучения и развёртывания нейросетей чипы от Amazon — Trainium и Inferentia. О таком условии раунда в начале ноября 2024 года сообщало The Information.Общая сумма инвестиций Amazon в стартап с учётом предыдущего раунда — $8 млрд, но компания останется миноритарным инвестором, уточняет Reuters.Источник: Getty ImagesAnthropic основал бывший директор по исследованиям OpenAI Дарио Амодей — вместе с другими ушедшими из компании сотрудниками.Стартап разрабатывает аналог ChatGPT — чат-бота Claude. В России и Беларуси он недоступен. Зайти в сервис можно с иностранного IP-адреса, но для регистрации понадобится зарубежный номер.С запуска в 2021 году Anthropic привлекла $9,7 млрд. Среди инвесторов — та же Amazon, Google, Spark Capital, Salesforce Ventures и другие. В сентябре 2024 года, по данным The Information, она начала переговоры о привлечении нового раунда при оценке в $30-40 млрд. Для сравнения: оценка OpenAI после октябрьских инвестиций составила $157 млрд.#новости #amazon #anthropic
Ну а вдруг получится лучше чем с OpenAI 🧠 наверняка у Дарио остался еще пул идей, не реализованных в ChatGPT 💡
Claude уже с самого запуска лучше CharGPT
Был вчера на конференции от Т-Банк и там много говорили про ИИ. Суть в том, что ИИ без продукта не имеет никакой ценности. Вопрос, нафига нужен этот Claude?
Тебе это говорили, как для владельца бизнеса. А Claude многозадачен
Каждую неделю по $4 млрд
О нет, все об этом говорили - что в итоге Amazon купит Anthropic И тогда он войдет в подписку Prime или еще какую-нибудь их ересь. :(