Amazon начала переговоры об очередных инвестициях в разработчика чат-бота Claude — СМИ

Речь может идти о нескольких миллиардах долларов.Но, по данным источников The Information, есть одно условие: для тренировки моделей Anthropic должна использовать прежде всего чипы, спроектированные самой Amazon.Пока что стартап отдаёт предпочтение разработкам Nvidia, хоть и обучает языковые модели в облачной инфраструктуре инвестора. От комментариев Amazon и Anthropic отказались.TechCrunch допустило, что ради денег разработчик Claude может пересмотреть свои привычки. Ещё в начале 2024 года он якобы прогнозировал, что за год будет вынужден потратить минимум $2,7 млрд на тренировку моделей и масштабирование.Сооснователь Anthropic Дарио Амодей. Источник фото: Dwarkesh PodcastAnthropic основал бывший директор по исследованиям OpenAI Дарио Амодей — вместе с другими ушедшими из компании сотрудниками.Стартап разрабатывает аналог ChatGPT — чат-бота Claude. В России и Беларуси он недоступен. Зайти в сервис можно с иностранного IP-адреса, но для регистрации понадобится зарубежный номер.С запуска в 2021 году Anthropic привлекла $9,7 млрд. Среди инвесторов — та же Amazon, Google, Spark Capital, Salesforce Ventures и другие. В сентябре 2024 года, тоже по данным The Information, она начала переговоры о привлечении нового раунда при оценке в $30-40 млрд. Для сравнения: оценка OpenAI после октябрьских инвестиций составила $157 млрд. #новости #amazon #anthropic
Инвестировали чашечку кофе в редактора vc.ru. А ещё готовимся выпустить музыкальный клип в воскресенье. Знали про это? Теперь знаете.
TechCrunch допустило, что ради денег разработчик Claude может пересмотреть свои привычки.Все одинаковые.
ради денег разработчик Claude может пересмотреть свои привычки.
Разработчик Клода, после того как изменил привычки
https://www.youtube.com/watch?v=ECrxoX6wZZw
Речь может идти о нескольких миллиардах долларов.
Смотрю Амазон очень заинтересованы во вложениях видимо перспективы видят они хорошие
Речь может идти о нескольких миллиардах долларов.Где там авторы статей про разочаровавшихся в ИИ инвесторах и зиму ИИ?