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Полина Лааксо
Деньги

Amazon начала переговоры об очередных инвестициях в разработчика чат-бота Claude — СМИ

Речь может идти о нескольких миллиардах долларов.

  • Но, по данным источников The Information, есть одно условие: для тренировки моделей Anthropic должна использовать прежде всего чипы, спроектированные самой Amazon.
  • Пока что стартап отдаёт предпочтение разработкам Nvidia, хоть и обучает языковые модели в облачной инфраструктуре инвестора. От комментариев Amazon и Anthropic отказались.
  • TechCrunch допустило, что ради денег разработчик Claude может пересмотреть свои привычки. Ещё в начале 2024 года он якобы прогнозировал, что за год будет вынужден потратить минимум $2,7 млрд на тренировку моделей и масштабирование.
Сооснователь Anthropic Дарио Амодей. Источник фото:  Dwarkesh Podcast
Сооснователь Anthropic Дарио Амодей. Источник фото:  Dwarkesh Podcast
  • Anthropic основал бывший директор по исследованиям OpenAI Дарио Амодей — вместе с другими ушедшими из компании сотрудниками.
  • Стартап разрабатывает аналог ChatGPT — чат-бота Claude. В России и Беларуси он недоступен. Зайти в сервис можно с иностранного IP-адреса, но для регистрации понадобится зарубежный номер.
  • С запуска в 2021 году Anthropic привлекла $9,7 млрд. Среди инвесторов — та же Amazon, Google, Spark Capital, Salesforce Ventures и другие. В сентябре 2024 года, тоже по данным The Information, она начала переговоры о привлечении нового раунда при оценке в $30-40 млрд. Для сравнения: оценка OpenAI после октябрьских инвестиций составила $157 млрд.

#новости #amazon #anthropic

11
7 комментариев
МИНИСТЕРСТВО ЮНОСТИ
300 ₽

Инвестировали чашечку кофе в редактора vc.ru. А ещё готовимся выпустить музыкальный клип в воскресенье. Знали про это? Теперь знаете.

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new_comment

TechCrunch допустило, что ради денег разработчик Claude может пересмотреть свои привычки.Все одинаковые.

1
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Илай Макс

ради денег разработчик Claude может пересмотреть свои привычки.

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Дарья Шестакова

Разработчик Клода, после того как изменил привычки

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Alex Melnikoff

https://www.youtube.com/watch?v=ECrxoX6wZZw

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Tric Gor

Речь может идти о нескольких миллиардах долларов.
Смотрю Амазон очень заинтересованы во вложениях видимо перспективы видят они хорошие

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new_comment

Речь может идти о нескольких миллиардах долларов.Где там авторы статей про разочаровавшихся в ИИ инвесторах и зиму ИИ?

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