Таня Боброва
AI

WSJ рассказала, что сделка Nvidia и OpenAI на $100 млрд «застопорилась» — компании заявили, что продолжают сотрудничество

А глава производителя чипов Дженсен Хуанг сказал, что заявления якобы о его недовольстве работой стартапа — это «ерунда».

Дженсен Хуанг. Источник: Nvidia
  • Планы Nvidia инвестировать до $100 млрд в OpenAI «застопорились» — переговоры не продвинулись дальше начальной стадии, утверждают источники WSJ. Стороны рассказали о сделке в сентябре 2025 года: они договорились о строительстве дата-центров мощностью 10 ГВт и инвестициях со стороны производителя чипов по мере создания инфраструктуры.
  • По словам собеседников газеты, глава Nvidia Дженсен Хуанг в частных разговорах последних месяцев говорил, что соглашение на $100 млрд не было окончательно оформлено и не имело обязательной силы. Он также якобы критиковал OpenAI в «отсутствии дисциплины» в ведении бизнеса и беспокоился по поводу конкуренции со стороны Google и Anthropic.
  • Однако Хуанг дал понять, что по-прежнему считает критически важным поддерживать OpenAI в той или иной форме, добавили источники. Частично, потому что стартап — один из крупнейших клиентов Nvidia. В OpenAI заявили газете, что «активно работают над деталями партнёрства». В Nvidia — что рассчитывают на продолжение сотрудничества.
  • 31 января 2026 года Хуанг сказал журналистам, что заявления якобы о его недовольстве OpenAI — это «ерунда». Он добавил, что разработчик ChatGPT завершает инвестраунд, и Nvidia «обязательно примет в нём участие». По словам топ-менеджера, компания «вложит большие деньги», и, вероятно, это будет её самая крупная инвестиция.
  • О новом раунде инвестиций OpenAI СМИ сообщили в январе 2026 года: по данным Bloomberg, стартап планирует привлечь не менее $50 млрд при оценке в $750-830 млрд. Источники Reuters, WSJ и Bloomberg говорили, что поучаствовать может SoftBank и инвестировать $30 млрд.
  • Nvidia может инвестировать до $20 млрд, Amazon обсуждала инвестиции в размере от $10 млрд, Microsoft — ещё «несколько миллиардов долларов», говорили источники FT. Общая сумма раунда, по данным газеты, может составить до $100 млрд.
Полина Лааксо
Деньги
