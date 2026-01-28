SoftBank запланировала вложить в OpenAI ещё $30 млрд — СМИ

Фирма уже инвестировала в неё $40 млрд. Основатель SoftBank Масаёси Сон и глава OpenAI Сэм Альтман. Источник: BloombergОб этом сообщили источники Reuters, WSJ и Bloomberg. Сумма инвестиций — $30 млрд, но она ещё обсуждается и может измениться, говорят собеседники изданий.Инвестиции станут частью раунда на $50-100 млрд. Оценка компании при этом может составить от $750 млрд до $830 млрд, рассказывают источники Reuters и Bloomberg.Глава OpenAI Сэм Альтман для раунда также начал проводить встречи с потенциальными инвесторами на Ближнем Востоке, добавляют источники.Это не первые инвестиции SoftBank в OpenAI. В феврале 2025 года источники CNBC рассказали, что инвестфирма вложит $40 млрд в OpenAI при оценке компании до инвестиций в $260 млрд. Собеседники FT говорили, что группа планирует вложить от $15 млрд до $25 млрд — дополнительно к $15 млрд на финансирование проекта Stargate.Инвестиционный раунд закрыли в декабре 2025-го, писало CNBC: группа вложила тогда $22-22,5 млрд. До этого SoftBank уже инвестировала $8 млрд напрямую и $10 млрд в рамках совместных инвестиций.Stargate — это совместный проект OpenAI, Oracle и SoftBank для строительства дата-центров в США с начальными инвестициями в $100 млрд, который представили в январе 2025 года. К августу группа признала, что проект движется «медленнее нужного». Bloomberg отмечало: партнёры не только не начали строительство дата-центров, но и не приступили к сбору средств на них.Reuters писало, что SoftBank для выполнения своих обязательств перед OpenAI целиком продала долю в Nvidia — более 32 млн акций на сумму около $5,8 млрд, а также часть доли в мобильном операторе T-Mobile на сумму более $9,1 млрд. Кроме того, компании якобы пришлось уволить часть сотрудников, а крупные сделки теперь требуют личного согласования с главой SoftBank Масаёси Соном.#новости #softbank #openai