Глава OpenAI Сэм Альтман предложил госфондам Абу-Даби принять участие в новом раунде инвестиций объёмом не менее $50 млрд — Bloomberg

При оценке компании в $750-830 млрд.Источник: BloombergАльтман встречался с представителями некоторых государственных фондов из Абу-Даби, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Предметом обсуждений было участие в новом раунде инвестиций в OpenAI.Компания планирует привлечь не менее $50 млрд при оценке в $750-830 млрд. При этом переговоры пока находятся на ранней стадии и сумма может измениться, подчёркивает Bloomberg.В декабре 2025 года Reuters писало, что OpenAI ведёт переговоры о привлечении «как минимум» $10 млрд от Amazon при оценке свыше $500 млрд. После этого источники The Information рассказали, что речь может идти об оценке в $750 млрд.В октябре 2024-го компания уже привлекала финансирование от инвестора с Ближнего Востока — тогда в раунде на $6,6 млрд принял участие государственный фонд из Абу-Даби MGX. Другие разработчики ИИ, включая Anthropic и xAI, также стремятся найти инвесторов в этом регионе, отмечает Bloomberg.В октябре 2025 года OpenAI закрыла сделку по продаже акций сотрудников на сумму около $6,6 млрд. Оценка компании тогда достигла $500 млрд.#новости #openai