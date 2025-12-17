Reuters: Amazon ведёт переговоры об инвестициях в OpenAI — в рамках сделки компанию могут оценить более чем в $500 млрд

OpenAI также планирует использовать чипы от Amazon. Обсуждение сделки проходит на фоне планов OpenAI провести публичное размещение акций (IPO) в 2027 году, пишет Reuters со ссылкой на источники. Инвестиции Amazon могут составить около $10 млрд, а оценка OpenAI — более $500 млрд.Этот шаг подчёркивает способность OpenAI выстраивать партнёрство с широким кругом компаний после ухода от некоммерческих истоков и урегулирования сделки с Microsoft, отмечает издание.Кроме того, компания планирует использовать чипы Amazon Trainium, конкурирующие с решениями от Nvidia и Google. OpenAI также рассматривает возможность продажи Amazon корпоративной версии ChatGPT.При этом Amazon — один из инвесторов ИИ-стартап Anthropic, который разрабатывает конкурирующий с ChatGPT чат-бот Claude. Общая сумма инвестиций Amazon в стартап — $8 млрд. Компания также ведёт переговоры о проведении IPO в 2026 году.В начале декабря 2025 года The Information со ссылкой на источники рассказало, что глава OpenAI Сэм Альтман объявил в компании «Код "Красный"». Большую часть сотрудников перевели на задачи по улучшению работы ChatGPT, а другие проекты отложили. После этого компания выпустила GPT-5.2. #новости #openai #amazon