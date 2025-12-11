OpenAI выпустила GPT-5.2 на фоне обострения конкуренции с Google

В начале декабря Сэм Альтман ввёл в компании «Код "Красный"» и призвал сотрудников сосредоточиться на улучшении ChatGPT. GPT-5.2 лучше справляется с поиском информации, переводом текстов, созданием электронных таблиц, подготовкой презентаций, написанием кода, обработкой изображений, а также с запоминанием длинного контекста и выполнением «сложных многоэтапных задач», утверждает компания.В тестах GDPval, которые включают задачи из 44 сфер «интеллектуального труда», модель соответствует показателям специалистов-людей или превосходит их в 70,9% случаев. Показатель GPT-5.1 составлял 38,8%. Результаты GPT-5.2 в тестах по программированию улучшились примерно 5 п.п. по сравнению с предыдущей версией.Её версии Instant, Thinking и Pro уже доступны платным подписчикам ChatGPT, а также через API.В начале декабря 2025 года The Information со ссылкой на источники рассказало, что глава OpenAI Сэм Альтман объявил в компании «Код "Красный"». Большую часть сотрудников перевели на задачи по улучшению работы ChatGPT, а другие проекты отложили.Мера стала реакцией на релиз модели Gemini 3 Pro от Google, которая обошла GPT-5.1 в собственном тесте OpenAI «Последний экзамен человечества».#новости #openai