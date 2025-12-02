Популярное
Ася Карпова
AI

Сэм Альтман ввёл в OpenAI «Код "Красный"» и призвал сосредоточиться на улучшении ChatGPT — The Information

Он планирует отложить инициативы, не связанные с развитием языковых моделей, в том числе запуск рекламы.

Источник: Reuters
Источник: Reuters
  • Глава OpenAI Сэм Альтман сообщил сотрудникам, что объявляет «Код "Красный"» и призывает бросить все силы на улучшение функциональности чат-бота, пишет The Information со ссылкой на внутренние распоряжения. Гендиректор планирует временно отложить другие инициативы, в том числе запуск рекламы.
  • Альтман также предупреждал сотрудников, что Google может «создать временные экономические трудности» для компании, как сообщало The Information 22 ноября 2025 года. Это произошло на фоне выхода модели Gemini 3 Pro, которая обошла GPT-5.1 в собственном тесте OpenAI «Последний экзамен человечества».

  • По данным FT, аудитория чат-ботов общается с Gemini больше, чем с ChatGPT. Однако OpenAI пока сохраняет лидерство по числу пользователей — по данным Similarweb, аудитория сервисов компании, включая приложение Sora 2 и платформу для разработчиков, превышает 800 млн человек.

  • OpenAI публично не заявляла, что работает над рекламными механизмами, но тестировала различные форматы, в том числе рекламу в режиме онлайн-покупок, сообщает издание со ссылкой на осведомлённый источник.

  • В начале сентября 2025 года The Information со ссылкой на отчёт для инвесторов писало, что компания планирует увеличить выручку от пользователей без подписок, но какие способы монетизации рассматривают — не уточняло. OpenAI выложила вакансию на должность инженера по внедрению маркетинговых инструментов 25 сентября.

  • В конце ноября первые пользователи заметили в ответах ChatGPT «рекламные блоки» с призывом подключить Spotify, Target и другие сторонние приложения. Программист Тибор Блахо нашёл в коде бета-версии ChatGPT для Android упоминания «каруселей поисковой рекламы».

#новости #openai #chatgpt

