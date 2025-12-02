Сэм Альтман ввёл в OpenAI «Код "Красный"» и призвал сосредоточиться на улучшении ChatGPT — The Information

Глава OpenAI Сэм Альтман сообщил сотрудникам, что объявляет «Код "Красный"» и призывает бросить все силы на улучшение функциональности чат-бота, пишет The Information со ссылкой на внутренние распоряжения. Гендиректор планирует временно отложить другие инициативы, в том числе запуск рекламы.

Альтман также предупреждал сотрудников, что Google может «создать временные экономические трудности» для компании, как сообщало The Information 22 ноября 2025 года. Это произошло на фоне выхода модели Gemini 3 Pro, которая обошла GPT-5.1 в собственном тесте OpenAI «Последний экзамен человечества».



По данным FT, аудитория чат-ботов общается с Gemini больше, чем с ChatGPT. Однако OpenAI пока сохраняет лидерство по числу пользователей — по данным Similarweb, аудитория сервисов компании, включая приложение Sora 2 и платформу для разработчиков, превышает 800 млн человек.

OpenAI публично не заявляла, что работает над рекламными механизмами, но тестировала различные форматы, в том числе рекламу в режиме онлайн-покупок, сообщает издание со ссылкой на осведомлённый источник.



В начале сентября 2025 года The Information со ссылкой на отчёт для инвесторов писало, что компания планирует увеличить выручку от пользователей без подписок, но какие способы монетизации рассматривают — не уточняло. OpenAI выложила вакансию на должность инженера по внедрению маркетинговых инструментов 25 сентября.