OpenAI представила Pulse в ChatGPT — чат-бот сам проведёт исследование и предложит тематические карточки на основе чатов с пользователем

Пока функция работает в превью-версии и доступна подписчикам Pro на мобильных устройствах.Источник здесь и далее: OpenAIЧат-бот будет самостоятельно проводить исследования и «проактивно» предлагать персонализированные темы на основе чатов, рассказала компания. Пользователи увидят информацию в виде тематических карточек.Можно подключить в настройках Gmail и Google Calendar, чтобы чат-бот учитывал дополнительный контекст и предлагал более релевантные сведения. Например, он может напомнить купить подарок или подготовить рекомендации ресторанов для предстоящей поездки.Пользователи могут также указать темы, на которые хотят получить исследования от ChatGPT. Карточки можно оценить — так Pulse станет более персонализированным в будущем, говорят в компании.Каждое обновление доступно только в течение текущего дня. Но их можно сохранить как чат или задать дополнительные вопросы, что добавит набор в историю разговоров.OpenAI отметила, что показываемые в Pulse темы проходят проверку, чтобы пользователи не увидели контент, нарушающий правила сервиса. В превью-версии функция может работать не всегда корректно — например, давать нерелевантные рекомендации, добавили разработчики.«Скоро» OpenAI планирует добавить большее количество приложений, которые можно подключить к Pulse. Также компания изучает, как сделать так, чтобы чат-бот показывал нужную информацию в наиболее подходящее время в течение дня.#новости #openai #chatgpt