Таня Боброва
ChatGPT

OpenAI представила Pulse в ChatGPT — чат-бот сам проведёт исследование и предложит тематические карточки на основе чатов с пользователем

Пока функция работает в превью-версии и доступна подписчикам Pro на мобильных устройствах.

Источник здесь и далее: OpenAI
  • Чат-бот будет самостоятельно проводить исследования и «проактивно» предлагать персонализированные темы на основе чатов, рассказала компания. Пользователи увидят информацию в виде тематических карточек.
  • Можно подключить в настройках Gmail и Google Calendar, чтобы чат-бот учитывал дополнительный контекст и предлагал более релевантные сведения. Например, он может напомнить купить подарок или подготовить рекомендации ресторанов для предстоящей поездки.
  • Пользователи могут также указать темы, на которые хотят получить исследования от ChatGPT. Карточки можно оценить — так Pulse станет более персонализированным в будущем, говорят в компании.
  • Каждое обновление доступно только в течение текущего дня. Но их можно сохранить как чат или задать дополнительные вопросы, что добавит набор в историю разговоров.
  • OpenAI отметила, что показываемые в Pulse темы проходят проверку, чтобы пользователи не увидели контент, нарушающий правила сервиса. В превью-версии функция может работать не всегда корректно — например, давать нерелевантные рекомендации, добавили разработчики.
  • «Скоро» OpenAI планирует добавить большее количество приложений, которые можно подключить к Pulse. Также компания изучает, как сделать так, чтобы чат-бот показывал нужную информацию в наиболее подходящее время в течение дня.

#новости #openai #chatgpt

