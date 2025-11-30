OpenAI сохраняет лидерство по размеру аудитории, но пользователи проводят всё больше времени в других ИИ-сервисах — FT

Компания сталкивается с усилением конкуренции на фоне роста затрат на вычисления и борьбы за кадры.Источник: ShutterstockЕщё год назад многие считали тщетными попытки Google догнать OpenAI, но ряд успешных релизов позволил компании сократить отставание, пишет FT. После запуска модели генерации изображений Nano Banana летом 2025 года число пользователей мобильного приложения Gemini выросло до 650 млнВ ноябре глава OpenAI Сэм Альтман сообщил сотрудникам, что последние достижения Google могут «создать временные экономические трудности» для компании, а «атмосфера будет напряжённой». Это произошло на фоне выхода модели Gemini 3 Pro, которая обошла GPT-5.1 в тестах на общие знания.Ещё один серьёзный конкурент OpenAI — Anthropic. Последняя сделала упор на безопасность и смогла привлечь этим корпоративных клиентов. А Microsoft и Nvidia планируют инвестировать в компанию до $15 млрд при оценке в $300 млрд. Кроме того, модели для программирования Opus считаются лучшими в своём классе, отмечает издание.OpenAI пока удаётся сохранять лидерство по числу пользователей — по данным Similarweb, аудитория сервисов компании превышает 800 млн человек. Однако люди тратят больше времени на общение с Gemini, чем с ChatGPT.Сотрудники OpenAI испытывают давление из-за необходимости конкурировать на нескольких фронтах, в том числе с «более богатыми» игроками, готовыми вкладывать десятки миллиардов долларов в разработку ИИ.Сама OpenAI обязалась потратить $1,4 трлн долларов в течение следующих восьми лет на вычислительные мощности, заключив сделки с Nvidia, Oracle, AMD и Broadcom. Компания рассчитывает привлечь сотни миллионов платных подписчиков, а также развивать рекламу в своих сервисах, но этих доходов может оказаться недостаточно, чтобы обеспечить масштабные инвестиции.Некоторые опрошенные FT эксперты полагают, что OpenAI «переусердствовала в погоне за масштабированием любой ценой». В 2025 году разработчики стремительно выпускали новые продукты, например, сервис для генерации изображений Sora, ИИ-браузер Atlas и другие, но «они не могут делать хорошо сразу всё».Впрочем, широкий перечень продуктов в перспективе может помочь компании найти новые источники выручки, которые позволят финансировать её стратегические проекты, отметил профессор Стэнфордского института Эрик Бриньолфссон.Ася КарповаChatGPT15:58От примитивного чата для общения с нейросетью до мультиинструмента с мессенджером: как развивали ChatGPT с 2022-го по 2025 год Обзор основных функций и лимитов.#новости #openai