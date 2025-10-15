Реклама, госконтракты и физические устройства: FT о том, как OpenAI будет наращивать выручку, чтобы платить по сделкам на закупку мощностей

Компания, по данным источников газеты, готовит пятилетний план.Глава OpenAI Сэм Альтман. Источник фото: Fox BusinessOpenAI планирует заключить контракты на обслуживание госведомств и бизнеса с нишевыми продуктами, увеличить поступления от шопинг-функций в ChatGPT и придумать, как монетизировать видеогенерацию в Sora и ИИ-агентов, пишет Financial Times со ссылкой на осведомлённых собеседников.По их словам, компания также изучает «нестандартные» способы привлечь долговое финансирование, которое позволит развить ИИ-инфраструктуру, и вместе с тем сможет продавать доступ к вычислительным ресурсам в рамках проекта по строительству дата-центров Stargate.Среди других вариантов — «монетизировать интеллектуальную собственность», запустить рекламу в ChatGPT и выйти на рынок потребительских устройств, над которыми она работает с Джони Айвом, бывшим дизайнером Apple.По подсчётам FT, сделки, которые OpenAI подписала за последний месяц с Oracle, Nvidia, AMD и Broadcom, потребуют примерно $1 трлн в течение следующего десятилетия. При этом её регулярная ожидаемая годовая выручка (ARR) составляет около $13 млрд (70% — это базовые пользовательские подписки), а операционный убыток за первую половину 2025 года равнялся $8 млрд, сказал собеседник газеты.ChatGPT «регулярно» пользуются свыше 800 млн человек, однако лишь 5% из них платят за подписку. По словам неназванного топ-менеджера OpenAI, компания намерена удвоить этот показатель. В том числе для этого она масштабирует «бюджетную» подписку ChatGPT Go за $5 в месяц. Она уже доступна жителям Индонезии, Таиланда, Индии, Филиппин и некоторых других стран.OpenAI также убеждена, что при текущем «стратосферическом» росте сможет и дальше привлекать инвестиции, и рассчитывает, что затраты на мощности снизятся в результате технологического прогресса и за счёт конкуренции среди поставщиков.Полина ЛааксоДеньги23 сентКруговорот денег в бигтехе: в соцсетях шутят над инвестиционным «схематозом» OpenAI, Nvidia и Oracle В комментариях под одним из мемов отметился Илон Маск, у которого затяжной конфликт с главой OpenAI Сэмом Альтманом. #новости