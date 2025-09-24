OpenAI объявила о строительстве пяти дата-центров Stargate — мощности нужны, чтобы «ИИ оправдал ожидания»

Накануне компания заключила соглашение с Nvidia, в рамках которого получит от производителя чипов до $100 млрд.Процесс строительства первого объекта для Stargate в Абилине (штат Техас) в апреле 2025 года. Источник: ReutersИнфраструктура позволит увеличить мощность проекта Stargate до 7 ГВт, что примерно соответствует семи ядерным реакторам, пишет Wired. Новые объекты должны помочь привлечь $400 млрд в течение следующих трёх лет.SoftBank построит два дата-центра — в Огайо и Техасе. В партнёрстве с Oracle развернут три объекта — в округах Шакелфорд (Техас) и Донья-Ана (Нью-Мексико). Местоположение последнего пока не раскрывают. Они создадут 25 тысяч новых рабочих мест, заявила OpenAI.«ИИ сможет оправдать ожидания, только если мы обеспечим мощности для его работы», — прокомментировал глава компании Сэм Альтман. При нехватке вычислительных ресурсов придётся выбирать: использовать нейросети, например, либо для поиска лекарства от рака, либо для образования — «а делать такой выбор никто не хочет», объяснил он в интервью CNBC.22 сентября 2025 года OpenAI заключила соглашение с Nvidia, в рамках которого получит до $100 млрд на строительство дата-центров мощностью 10 ГВт. Глава Nvidia Дженсен Хуанг говорил, что инвестиции направят на инфраструктуру, «которая позволит ИИ выйти из лабораторий в реальный мир».В сентябре источники WSJ и NYT сообщили, что OpenAI договорилась с Oracle о покупке вычислительных мощностей на $300 млрд.Полина ЛааксоДеньгивчераКруговорот денег в бигтехе: в соцсетях шутят над инвестиционным «схематозом» OpenAI, Nvidia и Oracle В комментариях под одним из мемов отметился Илон Маск, у которого затяжной конфликт с главой OpenAI Сэмом Альтманом. OpenAI, Oracle и SoftBank при поддержке правительства США запустили проект Stargate в начале 2025 года. В него планируют вложить до $500 млрд в течение четырёх лет.#новости