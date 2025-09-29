OpenAI добавила в ChatGPT функцию покупки товаров — она доступна пользователям в США

Пока можно заказывать по одной позиции у продавцов платформы Etsy. Изображение OpenAI Функция Instant Checkout работает на базе Agentic Commerce Protocol — это открытый протокол для электронной коммерции с использованием ИИ. OpenAI разработала его совместно со Stripe.Пользователи ChatGPT в США могут совершать покупки представленных на Etsy товаров. Процесс оформления, включая подтверждение адреса доставки и оплату, происходит в чате — переходить на страницу магазина не нужно.OpenAI берёт с продавцов комиссию за транзакции (её размер не раскрывают), но она «не влияет» на конечную цену для покупателя.Пока заказать можно по одному товару за раз. В будущем появится возможность добавлять в корзину несколько позиций. OpenAI также планирует расширить список площадок, доступных для оформления заказов, — следующей станет Shopify.На фоне анонса акции Etsy выросли на 13%, а бумаги Shopify — на 5%, отмечает CNBC.#новости #openai #chatgpt