Артур Томилко
ChatGPT

OpenAI добавила в ChatGPT функцию покупки товаров — она доступна пользователям в США

Пока можно заказывать по одной позиции у продавцов платформы Etsy.

Изображение OpenAI 
  • Функция Instant Checkout работает на базе Agentic Commerce Protocol — это открытый протокол для электронной коммерции с использованием ИИ. OpenAI разработала его совместно со Stripe.
  • Пользователи ChatGPT в США могут совершать покупки представленных на Etsy товаров. Процесс оформления, включая подтверждение адреса доставки и оплату, происходит в чате — переходить на страницу магазина не нужно.
  • OpenAI берёт с продавцов комиссию за транзакции (её размер не раскрывают), но она «не влияет» на конечную цену для покупателя.
  • Пока заказать можно по одному товару за раз. В будущем появится возможность добавлять в корзину несколько позиций. OpenAI также планирует расширить список площадок, доступных для оформления заказов, — следующей станет Shopify.
  • На фоне анонса акции Etsy выросли на 13%, а бумаги Shopify — на 5%, отмечает CNBC.

