Артур Томилко
Инвестиции

OpenAI начала вести переговоры о привлечении инвестиций при оценке в $750 млрд — The Information

Накануне Reuters со ссылкой на источник сообщило, что Amazon может вложить в компанию $10 млрд.

  • О том, что OpenAI начала обсуждать с инвесторами новый раунд финансирования при оценке в $750 млрд, рассказали осведомлённые собеседники The Information. Слова издания передаёт Bloomberg.
  • Пока обсуждения носят предварительный характер, а их условия могут измениться. В OpenAI отказались комментировать информацию.
  • В октябре 2025 года компания закрыла сделку по продаже акций сотрудников на сумму $6,6 млрд. Оценка OpenAI тогда достигла $500 млрд.
  • 17 декабря Reuters сообщило, что Amazon ведёт переговоры об инвестициях в OpenAI. По данным агентства, в рамках сделки компанию могут оценить «более чем в $500 млрд».
Reuters узнало о планах OpenAI выйти на биржу в 2027 году с оценкой до $1 трлн

По словам источников, компания может подать заявку на IPO в конце 2026 года.

