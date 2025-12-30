Популярное
Таня Боброва
AI

SoftBank перевела OpenAI последние $22-22,5 млрд инвестиций — CNBC

Общая сумма составила $40 млрд, пишет издание.

Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.costar.com%2Farticle%2F1366423752%2Fopenai-ditches-former-san-francisco-hq-space-with-ties-to-elon-musk&postId=2674108" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">CoStar</a>
Источник: CoStar
  • Японская группа перевела последние $22-22,5 млрд в конце декабря 2025 года, рассказали источники CNBC. По данным издания, ранее компания уже инвестировала $8 млрд напрямую и $10 млрд в рамках совместных инвестиций. Доля SoftBank в компании превысила 10%, пишет агентство.
  • О том, что SoftBank инвестирует $40 млрд в OpenAI при оценке компании до инвестиций в $260 млрд, источники издания рассказали в феврале 2025 года. Собеседники FT говорили, что группа планирует вложить от $15 млрд до $25 млрд — дополнительно к $15 млрд на финансирование проекта Stargate.
  • Stargate — это совместный проект OpenAI, Oracle и SoftBank для строительства дата-центров в США с начальными инвестициями в $100 млрд, который представили в январе 2025 года. К августу группа признала, что проект движется «медленнее нужного». Bloomberg отмечало: партнёры не только не начали строительство дата-центров, но и не приступили к сбору средств на них.
  • Reuters писало, что SoftBank для выполнения своих обязательств перед OpenAI целиком продала долю в Nvidia — более 32 млн акций на сумму около $5,8 млрд, а также часть доли в мобильном операторе T-Mobile на сумму более $9,1 млрд. Кроме того, компании якобы пришлось уволить часть сотрудников, а крупные сделки теперь требуют личного согласования с главой SoftBank Масаёси Соном.

#новости #openai #softbank

11 комментариев