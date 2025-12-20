Reuters: SoftBank постарается выполнить обязательства по финансированию OpenAI на $22,5 млрд до конца 2025 года — ради этого компания продала всю долю в Nvidia

А также сократила часть сотрудников. Источник: ReutersSoftBank спешит выполнить свои обязательства перед OpenAI — для этого компания использует различные схемы по привлечению наличных денег, пишет Reuters со ссылкой на источники. Глава SoftBank Масаёси Сон рассчитывает, что это поможет компании в гонке за лидерство в сфере ИИ.Чтобы собрать необходимую сумму, SoftBank целиком продала свою долю в Nvidia — более 32 млн акций на сумму около $5,8 млрд, а также часть доли в мобильном операторе T-Mobile на сумму более $9,1 млрд. Кроме того, компании пришлось сократить часть сотрудников, отмечает Reuters.Сон заморозил большинство других проектов — теперь любая сделка свыше $50 млн требует его личного одобрения. «Лихорадочные» усилия SoftBank по мобилизации средств демонстрируют, что даже крупные инвесторы сталкиваются с трудностями, пытаясь финансировать масштабные проекты в сфере ИИ, подчёркивает издание. Возможный выход OpenAI на биржу при оценке в $830 млрд, о котором писало WSJ, может принести SoftBank «значительную» прибыль. Аналитик MST Financial Дэвид Гибсон в разговоре с FT в ноябре 2025 года подчёркивал, что долгосрочная перспектива компании остаётся «неопределённой» — SoftBank взяла на себя обязательства на сумму $113 млрд, но её возможности финансирования ограничиваются $58,5 млрд.#новости #softbank #openai