OpenAI ведёт переговоры о привлечении около $40 млрд от Nvidia, Amazon и Microsoft — FT

В рамках нового инвестраунда на сумму до $100 млрд и при оценке компании в $750 млрд, пишет газета.Глава OpenAI Сэм Альтман. Источник: Yuichi Yamazaki / AFP / Getty Images / FTNvidia может инвестировать до $20 млрд, Amazon обсуждала инвестиции в размере от $10 млрд, Microsoft — ещё «несколько миллиардов долларов», рассказали источники Financial Times.Инвестиции станут частью нового раунда финансирования на общую сумму до $100 млрд при оценке OpenAI в $750 млрд, пишет газета. Издание отмечает, что компании нужны деньги на дорогостоящие мощности дата-центров.О новом раунде инвестиций в январе 2026 года говорили источники Bloomberg. По их словам, OpenAI планирует привлечь не менее $50 млрд при оценке в $750-830 млрд. Среди потенциальных инвесторов — госфонды из Абу-Даби.В этом раунде также может поучаствовать SoftBank и инвестировать $30 млрд, рассказывали собеседники Reuters, WSJ и Bloomberg. По данным FT, японская компания близка к заключению соглашения.Однако до конца пока не ясно, будут ли в итоге все эти стороны инвестировать и сможет ли OpenAI достичь цели в $100 млрд, отметили собеседники. Amazon и OpenAI отказались от комментариев. Nvidia и Microsoft не ответили на запросы FT.Microsoft — один из первых инвесторов и партнёров OpenAI. Nvidia и Amazon Web Services — тоже технологические партнёры разработчика ChatGPT. Крупные инвестиции от тех же компаний, что продают OpenAI чипы и мощности, усилят опасения некоторых аналитиков по поводу «замкнутых финансовых схем», отмечает FT.Полина ЛааксоДеньги23.09.2025Круговорот денег в бигтехе: в соцсетях шутят над инвестиционным «схематозом» OpenAI, Nvidia и Oracle В комментариях под одним из мемов отметился Илон Маск, у которого затяжной конфликт с главой OpenAI Сэмом Альтманом. #новости #openai