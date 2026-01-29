Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Крипто
Путешествия
Истории
Что почитать
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
AI

OpenAI ведёт переговоры о привлечении около $40 млрд от Nvidia, Amazon и Microsoft — FT

В рамках нового инвестраунда на сумму до $100 млрд и при оценке компании в $750 млрд, пишет газета.

Глава OpenAI Сэм Альтман. Источник: Yuichi Yamazaki / AFP / Getty Images / FT
Глава OpenAI Сэм Альтман. Источник: Yuichi Yamazaki / AFP / Getty Images / FT
  • Nvidia может инвестировать до $20 млрд, Amazon обсуждала инвестиции в размере от $10 млрд, Microsoft — ещё «несколько миллиардов долларов», рассказали источники Financial Times.
  • Инвестиции станут частью нового раунда финансирования на общую сумму до $100 млрд при оценке OpenAI в $750 млрд, пишет газета. Издание отмечает, что компании нужны деньги на дорогостоящие мощности дата-центров.
  • О новом раунде инвестиций в январе 2026 года говорили источники Bloomberg. По их словам, OpenAI планирует привлечь не менее $50 млрд при оценке в $750-830 млрд. Среди потенциальных инвесторов — госфонды из Абу-Даби.
  • В этом раунде также может поучаствовать SoftBank и инвестировать $30 млрд, рассказывали собеседники Reuters, WSJ и Bloomberg. По данным FT, японская компания близка к заключению соглашения.
  • Однако до конца пока не ясно, будут ли в итоге все эти стороны инвестировать и сможет ли OpenAI достичь цели в $100 млрд, отметили собеседники. Amazon и OpenAI отказались от комментариев. Nvidia и Microsoft не ответили на запросы FT.
  • Microsoft — один из первых инвесторов и партнёров OpenAI. Nvidia и Amazon Web Services — тоже технологические партнёры разработчика ChatGPT. Крупные инвестиции от тех же компаний, что продают OpenAI чипы и мощности, усилят опасения некоторых аналитиков по поводу «замкнутых финансовых схем», отмечает FT.
Полина Лааксо
Деньги
Круговорот денег в бигтехе: в соцсетях шутят над инвестиционным «схематозом» OpenAI, Nvidia и Oracle

#новости #openai

1
1
1
12 комментариев