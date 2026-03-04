Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Деньги
Личный опыт
Крипто
Право
Путешествия
Инвестиции
Телеграм
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
Сервисы

Google добавила в смартфоны Pixel десктопный режим рабочего стола при подключении к монитору

Он позволяет в том числе использовать мышь и клавиатуру.

Источник: Google
Источник: Google
  • Новый режим стал частью обновления смартфонов Google, пишет The Verge. Он доступен на устройствах Pixel 8 и новее.
  • При подключении смартфона к монитору через кабель USB-C активируется «многооконный режим отображения, аналогичный рабочему столу в компьютерных ОС», рассказала компания. Он среди прочего позволяет использовать мышь и клавиатуру.
  • Планшеты Pixel Table в рамках обновления также получили поддержку многооконного режима. Пользователи могут менять расположение и размер открытых окон.
  • Среди других нововведений Pixel — распознавание одновременно нескольких объектов с помощью функции Circle to Search, агентный режим Gemini для использования приложений от имени пользователя, а также новые стили и иконки для персонализации домашнего экрана.

#новости #google #pixel

13
9
3
83 комментария