Google добавила в смартфоны Pixel десктопный режим рабочего стола при подключении к монитору

Он позволяет в том числе использовать мышь и клавиатуру.Источник: GoogleНовый режим стал частью обновления смартфонов Google, пишет The Verge. Он доступен на устройствах Pixel 8 и новее.При подключении смартфона к монитору через кабель USB-C активируется «многооконный режим отображения, аналогичный рабочему столу в компьютерных ОС», рассказала компания. Он среди прочего позволяет использовать мышь и клавиатуру.Планшеты Pixel Table в рамках обновления также получили поддержку многооконного режима. Пользователи могут менять расположение и размер открытых окон.Среди других нововведений Pixel — распознавание одновременно нескольких объектов с помощью функции Circle to Search, агентный режим Gemini для использования приложений от имени пользователя, а также новые стили и иконки для персонализации домашнего экрана.#новости #google #pixel