Источники «Ъ» связали перебои в работе мобильного интернета и связи в Москве с «внешними ограничениями»

Сообщения о проблемах со связью появились вечером 5 марта 2026 года.По словам двух источников «Ъ» на телеком-рынке, операторы связи получили распоряжение ограничить работу мобильного интернета в отдельных районах Москвы. Один из них добавил, что из-за этого могли возникнуть и проблемы в работе мобильной связи. Что за «внешние ограничения», издание не уточняет.Мобильный интернет и связь перестали работать в некоторых районах Южного и Центрального административного округа Москвы вечером 5 марта 2026 года, писал «Код Дурова». Собеседник «Ъ» подтвердил, что проблемы в основном затронули юг столицы.Днём 6 марта в «Билайне» сообщили, что «в некоторых районах Москвы сеть может работать с прерываниями в связи с внешними ограничениями». В «Мегафоне» и Т2 сказали «Ъ», что со стороны операторов ограничений нет. В МТС отказались от комментариев.