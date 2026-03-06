Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Деньги
Крипто
Инвестиции
Путешествия
Телеграм
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Сервисы

Источники «Ъ» связали перебои в работе мобильного интернета и связи в Москве с «внешними ограничениями»

Сообщения о проблемах со связью появились вечером 5 марта 2026 года.

  • По словам двух источников «Ъ» на телеком-рынке, операторы связи получили распоряжение ограничить работу мобильного интернета в отдельных районах Москвы. Один из них добавил, что из-за этого могли возникнуть и проблемы в работе мобильной связи. Что за «внешние ограничения», издание не уточняет.
  • Мобильный интернет и связь перестали работать в некоторых районах Южного и Центрального административного округа Москвы вечером 5 марта 2026 года, писал «Код Дурова». Собеседник «Ъ» подтвердил, что проблемы в основном затронули юг столицы.
  • Днём 6 марта в «Билайне» сообщили, что «в некоторых районах Москвы сеть может работать с прерываниями в связи с внешними ограничениями». В «Мегафоне» и Т2 сказали «Ъ», что со стороны операторов ограничений нет. В МТС отказались от комментариев.
Артур Мартыгин
Сервисы
От полного отключения до миллиардных штрафов: как разные страны контролируют интернет

И какие технические и правовые механизмы используют.

Источник: «РИА Новости»

#новости

7
5
1
41 комментарий