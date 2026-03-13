Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
eSIM для поездок
Темы
Сервисы
AI
Маркетинг
Личный опыт
Разработка
Деньги
Крипто
Путешествия
Инвестиции
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Сервисы

Truecaller запустил функцию, которая позволяет пользователю удалённо прерывать звонки от мошенников его родственникам

Работает бесплатно.

Источник: Truecaller / TechCrunch
Источник: Truecaller / TechCrunch
  • Сервис для идентификации звонков, у которого 450 млн пользователей, начал тестировать функцию Family Protection в Швеции, Чили, Малайзии и Кении в декабре 2025 года. Теперь её запускают во всём мире, пишет TechCrunch.
  • С помощью функции пользователь может стать администратором группы до пяти человек (например, в неё можно добавить родственников). Если участникам поступит потенциально мошеннический звонок, администратор получит оповещение. Если он посчитает, что вызов от злоумышленника, он сможет удалённо его завершить.
  • Как отмечает издание, администратор будет получать оповещения и с iOS-, и с Android-устройств участников, но завершить вызов сможет только на Android. Просматривать историю звонков и SMS, которые не относятся к спаму, администратор не сможет.
  • Участники с Android также могут передать администратору право на отслеживание активности в режиме реального времени, например, ходьбы или уровня заряда батареи. В Truecaller отметили, что эта опция полезна для тех, у кого пожилые родственники.

#новости

1
3 комментария