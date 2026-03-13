Truecaller запустил функцию, которая позволяет пользователю удалённо прерывать звонки от мошенников его родственникам

Работает бесплатно.Источник: Truecaller / TechCrunchСервис для идентификации звонков, у которого 450 млн пользователей, начал тестировать функцию Family Protection в Швеции, Чили, Малайзии и Кении в декабре 2025 года. Теперь её запускают во всём мире, пишет TechCrunch.С помощью функции пользователь может стать администратором группы до пяти человек (например, в неё можно добавить родственников). Если участникам поступит потенциально мошеннический звонок, администратор получит оповещение. Если он посчитает, что вызов от злоумышленника, он сможет удалённо его завершить.Как отмечает издание, администратор будет получать оповещения и с iOS-, и с Android-устройств участников, но завершить вызов сможет только на Android. Просматривать историю звонков и SMS, которые не относятся к спаму, администратор не сможет.Участники с Android также могут передать администратору право на отслеживание активности в режиме реального времени, например, ходьбы или уровня заряда батареи. В Truecaller отметили, что эта опция полезна для тех, у кого пожилые родственники.#новости